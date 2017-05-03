بعد هاشتاج «قاطعوا مسرح مصر».. تعرف على حقيقة إساءة أشرف عبدالباقي للرسول

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بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر مقطع فيديو يحتوي على مشهد من عرض مسرحية بـ"تياترو مصر" الموسم الأول، للفنان أشرف عبد الباقي ومعظم أبطال الفرقة، كانوا يجسدون فيه أبطال فيلم "فجر الإسلام" بطريقة ساخرة.

يبدأ المشهد بجملة الفنان عمر مصطفى متولي: "أتسمعون عن دين أتباع محمد"، ويقلد أشرف والممثلون ضحكات الشخصيات الكافرة بالفيلم، ويظهر صوت "لقد أسلم العنتيل" ليدخل مصطفى خاطر، الذي يجسد شخصية "االعنتيل بن كليب"، وقال أشرف عبد الباقي جملة: "اليوم خمر ونساء وغدا أقتل محمد صلى الله عليه وسلم".

هجوم السوشيال ميديا على "مسرح مصر"

حاز المشهد المسرحي على غضب العديد بالسوشيال ميديا، حتى دشنوا هاشتاج "قاطعوا أشرف عبد الباقي"، وطالبوا من خلاله بمحاكمة أبطال مسرح مصر، وعلّق بعضهم قائلين: "بأبي أنت وأمي يا رسول الله"، "في ظل التطاول على الإسلام المستمر يأتي أشرف عبد الباقي ومن معه من ممثلين في مسرح مصر للسخرية من الإسلام والرسول!"، "إلا رسول الله"، "قاطعوا مسرح مصر"، "إنهم من رؤوس الفتن، اللهم اهدي جميع المسلمين".

الحقيقة:

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اعتقد البعض أنه عرض مسرحى يتبع "مسرح مصر" الذي تعرضه شبكة قنوات "إم بي سي"، لكنه يرجع إلى عروض "تياترو مصر" التي بدأ بها أشرف عبد الباقي مع فرقته على قناة "الحياة" بالموسم الأول، ولم ينتشر وقتها هذا المشهد إلا أنه تم تداوله في هذا الوقت بعد مضي فترة كبيرة على العروض الأولى لأبطال "تياترو".