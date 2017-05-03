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«كوبر» يطلب «طائرة خاصة» لنقل الفراعنة إلى أوغندا

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«كوبر» يطلب «طائرة خاصة» لنقل الفراعنة إلى أوغندا «كوبر» يطلب «طائرة خاصة» لنقل الفراعنة إلى أوغندا

التحرير

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قال إيهاب لهيطة، مدير الوطني الأول لكرة القدم، إن المنتخب سيطلب السفر إلى أوغندا بطائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المنتخب الأوغندي يوم 28 أغسطس المقبل.

وأوضح لهيطة، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر، يسعى إلى السفر بطائرة خاصة لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق، لا سيما وأن لقاء العودة سيكون يوم 5 سبتمبر أي أن المباراتين ستلعبان خلال أسبوع، وهو ما يتطلب توفير كافة سبل الراحة للمنتخب خاصة أن المباراتين فاصلتين في مشوار الصعود نحو مونديال 2018.

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ويواجه المنتخب الوطني، نظهيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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