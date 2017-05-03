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قيادي فلسطيني: حماس منعت حافلات كانت متجهة للتضامن مع الأسرى في غزة

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قيادي فلسطيني: حماس منعت حافلات كانت متجهة للتضامن مع الأسرى في غزة قيادي فلسطيني: حماس منعت حافلات كانت متجهة للتضامن مع الأسرى في غزة

مصراوي Masrawy

حركة المقاومة الإسلامية حماس

القاهرة (مصراوي)
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، منعت حافلات متوجهة لخيمة اعتصام تضامنية مع إضراب الكرامة الذي يقوده الأسرى في غزة.

ونقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بيان مهنا، والذي أكد فيه بأن تصرف حماس من منع الحافلات، يعد "تصرف معيب" ولا ينسجم مع منطق الوحدة المطلوب للتضامن مع الأسرى ودعم نضالهم الذي يخوضونه بأمعائهم.

وطالب مهنا، في البيان الذي صدر عن دائرة الإعلام المركزي للجبهة الشعبية، أجهزة أمن حماس بالتوقف عن هذا السلوك فورًا، والتوحد مع كل القوى لضمان زخم جماهيري لدعم الأسرى الذين صعدوا إضرابهم بانضمام عدد من قيادات الحركة الأسيرة من كل التنظيمات للإضراب عن الطعام.

كما أدان عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وضع صورا استفزازية في خيمة الأسرى في قطاع غزة، وطالب حماس بإزالة هذه الصور فورًا، ودعا جميع القوى الوطنية والإسلامية للضغط من أجل تحقيق ذلك.

ويخوض آلاف الأسرى في غزة معركة "الأمعاء الخاوية، حيث يضربون عن الطعام من السابع عشر من أكتوبر الماضي، للمطالبة بحقوقهم في احتجاجًا على سياسات ومعاملات قوات الاحتلال الصهيوني لهم داخل السجون.

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