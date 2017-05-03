وزير الثقافة يشهد ختام مهرجان "سمبوزيوم النحت الأول"

كتبت-نسمة فرج:

يشهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، في السادسة مساء اليوم، حفل ختام مهرجان "سمبوزيوم النحت الأول 2017" الذي نظمه شركة المقاولون العرب خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل الماضي.

يقام الحفل بنادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر بحضور المهندس محسن صالح رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والفنانين الذين شاركوا بالدورة الأولى للسمبوزيوم.​