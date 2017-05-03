بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل 584 سائحًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية ARTANIA وعلى متنها 584 سائحًا من مختلف الجنسيات و524 فردًا من طاقم السفينة.

ويبلغ طول السفينة 230.6 متر وعرضها 32.5 متر وغاطس 8 أمتار، وترفع علم الباهامس، قادمة من شرم الشيخ، لتغادر الميناء في نفس اليوم متجهة إلى ميناء شانيا باليونان.

من جانبها، أعلنت موانئ بورسعيد، في بيان لها، توجيه الربان حسين الشاذلي، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، للجهات العاملة بالميناء، بضرورة التنسيق لسرعة الإجراءات وتيسيرها للسائحين داخل وخارج الميناء، مؤكدًا على أن استئناف حركة السياحة بالميناء يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية في قدرة الميناء على استقبال السفن السياحية كافة.