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نائب: الإمام الأكبر ليس موظفًالكي يُعزل

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نائب: الإمام الأكبر ليس موظفًالكي يُعزل نائب: الإمام الأكبر ليس موظفًالكي يُعزل

التحرير

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أعلن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، رفضه الشديد للمحاولات والهجمات الشرسة التي تستهدف المساس والنيل بالأزهر الشريف وبمكانة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أو التدخل في شئون المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم.

وأضاف وطنى، فى تصريح صحفي، أن تلك الحملات المشبوهة هدفها السعي لإقامة خصومة مفتعلة مع الدولة المصرية ورئيسها، وهدم جدار الوسطية والفكر المستنير الذي يمثله الأزهر الشريف بمناهجه وعلمائه، مشدد على أن شيخ الأزهر ليس موظفا لكي يعزل من منصبه أو يستبدل بشخص آخر.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور تضمن في المادة 7 "أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما يتولى الأزهر مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

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