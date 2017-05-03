صور | توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية و«القومى للإعاقة»

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وقعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة، لتقديم أوجه الرعاية المجتمعية والدعم لهما، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون.

وقال اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية، إن البروتوكول، يهدف إلى تبادل النشرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية، التي تتصل بتوعية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التى تواجههم.

وتابع يوسف: الإفادة بكل الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة لهم من الوزارة، بالإضافة إلى التدريب المستمر والتثقيف بعقد دورات تدريبية ولقاءات ومحاضرات تثقيفية لتوعية رجال الشرطة بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار مساعد الوزير إلى أهمية توعية ذوي الاحتياجات بالاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوقهم، وأيضا إزالة أية معوقات أو مشكلات يتعرض لها المواطنون من ذوى الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق باختصاصات وزارة الداخلية، كما يهدف البروتوكول إلى تنظيم زيارات واحتفالات للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بالمواقع الشرطية المختلفة للتعرف على طبيعة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأضاف المساعد أن ذلك يأتي فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية وحرصها على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والعمل وفقا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان والتى يأتى على قمة أولوياتها الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان وليستا متعارضتين حيث لا يوجد أمن بدون حقوق إنسان ولا توجد حقوق إنسان بدون أمن، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية موجود بالفعل ويتم تعزيزه وبقوة فى ضوء المنهج الجديد لوزارة الداخلية والإرادة المستمرة للتطوير منذ ثورة 25 يناير.

وأضاف فايق أن قضية حقوق الإنسان تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على حقوقه السياسية والاجتماعية وأن هذا البرتوكول الموقع، سيهدف إلى تدريب العاملين بوزارة الداخلية بواقع 10 دورات تدريبية فى المرحلة الأولى و300 متدرب.