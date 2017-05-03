ردًّا على تصريحات سعودية.. الحسيني: «تيران وصنافير» مصرية ومش هانسيبها

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أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وذلك ردا على تصريحات محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، بأن الجزر سعودية.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تيران وصنافير مصرية يا ابني، تيران وصنافير مصرية ومش هانسيبها يا ابني، تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والجغرافيا والقانون وبدمنا يا ولد".



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وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، أن جزيرتي تيران وصنافير "سعوديتان"، موضحا أنه لا توجد أي مشكلة بين مصر والمملكة العربية السعودية حول الجزيرتين، وذلك في لقاء خاص بقناة "السعودية الإخبارية"، أمس الثلاثاء.