تباين مؤشرات البورصة ورأس المال يربح 1.1 مليار جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب محدودة قدرها 1.1 مليار جنيه ليصل إلى 1.655 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 672 مليون جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 58.0% ليصل إلى 56.12603 نقطة.

شاهد أيضا

في حين انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 13.0% ليصل إلى 95.585 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 06.0% ليغلق عند 06.0%.