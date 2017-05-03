رئيس الوزراء يلزم الحكومة بتنفيذ قرارات «الأمن السيبراني»

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أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 994 لسنة 2017، والذي جاء في مادته الأولى: "أن تلتزم كل الجهات الحكومية بجميع مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية كلها لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، في مادته الثانية أن يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا القرار.

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وجاءت المادة الثالثة من القرار، بأن ذلك يتم مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ويتم العمل بالقرار في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.