بالصور.. "صحة وتموين المحلة" تعدمان لحومًا فاسدة داخل أسواق "تحيا مصر"

الغربية - مروة شاهين:

شنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مسئولي لجان الصحة والأغذية بإدارة صحة أول المحلة، حملة لكشف وفحص بعض السلع الغذائية والأطعمة واللحوم المجمدة والدواجن، داخل أسواق "تحيا مصر"، بمدينة المحلة الكبرى.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد بتمكن الرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، بالتنسيق مع مفتشي الصحة والأغذية بإدارة صحة أول، وأعضاء لجنة الرقابة والمتابعة بديوان مجلس المدينة، لبحث مدى صلاحية الأغذية والسلع المباعة داخل باكيات أسواق تحيا مصر.



وكشفت الرقابة والمتابعة في تقريرها، الذي اعتمده تامر أبو النجا، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، ورُفع إلى اللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة، عن نجاح الحملة المذكورة في إعدام ما يقرب من 15 كيلو لحوم مجمدة وجمبري لانتهاء صلاحيتها وظهور أعراض فساد بها.



أُخطرت مباحث التموين والصحة والجهات المعنية بالتقرير، بنتائج الحملة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن المخالفين.