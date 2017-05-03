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اجتماع برئاسة محافظ أسوان لاسترداد 11 ألف فدان بوادي النقرة

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اجتماع برئاسة محافظ أسوان لاسترداد 11 ألف فدان بوادي النقرة اجتماع برئاسة محافظ أسوان لاسترداد 11 ألف فدان بوادي النقرة

مصراوي Masrawy

اجتماع برئاسة محافظ أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اجتماعاً عاجلاً، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة استرداد 11 ألف فدان من أراضي أملاك الدولة بمشروع وادي النقرة.

حضر الاجتماع مسؤولو الري والزراعة ومصانع السكر بكوم أمبو والبنك الزراعى المصري وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمراقب العام لمشروعات العليا، ومساعد مدير أمن أسوان، ورئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

وأكد المحافظ الاجتماع يناقش توجيهات المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، حول وضع خطة للتعامل مع المعتدين على الأرض بزمام ترعة وادى النقرة، بإجمالي 11 ألف فدان، لمنع زراعة القصب واتخاذ الإجراءات القانونية لتقدير قيمة الغرامات، بالإضافة إلى إزالة الزراعات المخالفة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وكلف محافظ أسوان، مسؤولي الرى بإعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعة وادي النقرة، لتلافي كافة التصدعات والتشققات بها لتعمل بالكفاءة المطلوبة، مع تحديد حجم الأعمال التي تمت منذ عام 2004 وحتى الآن.

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