بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن انضمام سيارتين جديدتين لسيارات هيئة الإسعاف بسوهاج، ليصل عدد السيارات العاملة بنطاق محافظة سوهاج إلى 100 سيارة.



وأضاف المحافظ أن 7 سيارات أخرى وسيارتين دفع رباعي للعمل بالأماكن الصحراوية والطرق الرملية، ستنضم قريبًا لمنظومة الإسعاف بالمحافظة.

كان "عبد المنعم"، تفقد السيارات الجديدة وأكد أنها إضافة قوية لمنظومة العمل بهيئة الإسعاف، مشيدًا بمجهودات هيئة الإسعاف المصرية.



من جهته، قال الدكتور ممدوح السيد، مدير عام هيئة الإسعاف بسوهاج، في تصريحات صحفية: "إن السيارات مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتي تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى".

