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نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

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نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مصراوي Masrawy

لقاء السراج وحفتر

طرابلس (د ب أ)
أكد 28 نائبا من النواب المؤيدين للاتفاق السياسي الليبي دعمهم للقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً "فائز السراج"، مع المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما لـ"الجيش الوطني الليبي"، في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الثلاثاء .

واعتبر النواب، في بيان مشترك أصدروه من العاصمة الليبية طرابلس اليوم الاربعاء ، أن من شأن هذا اللقاء تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وكسر حالة الجمود السياسي، تمهيداً لاستعادة الاستقرار في البلاد.

وأعرب النواب عن أملهم أن تسفر مثل هذه اللقاءات عن مخرجات واضحة وصريحة، في إشارة للقاءٍ سابقٍ كان قد جمع بين رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، و رئيس مجلس الدولة "عبدالرحمن السويحلي" في روما قبل أيام.

كما طالب النواب الموقعون على البيان ، هيئة صياغة الدستور الليبي بالعمل على انجاز مهمتها وإحالة مسودّة الدستور إلى مجلس النواب، لكي يطرح للاستفتاء العام، أملاً في إنهاء المرحلة الانتقالية والتأسيس لمرحلة جديدة.

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