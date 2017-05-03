مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

تخار، أفغانستان (د ب أ)

قتل 11 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، من بينهم حاكم منطقة بحكومة الظل في طالبان في قصف جوي بإقليم تخار شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فيلق شاهين رقم 209، التابع للجيش الوطني الأفغاني في بيان إنه تم تنفيذ القصف الجوي بالقرب من منطقة "خواجه باهودين" بإقليم تخار.

وأضاف البيان أن 11 مسلحا من طالبان، من بينهم حاكم منطقة بحكومة الظل، يدعى مولاوي أنصار الله قتلوا في القصف الجوي.

وأصيب ستة مسلحين على الأقل في القصف الجوي، الذي أجرته قوات الأمن، طبقا للفيلق.

ولم تعلق جماعات متشددة مسلحة مناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.