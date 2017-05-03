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عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

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عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

مصراوي Masrawy

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من 3 ساعات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة اليوم الأربعاء، مناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون الاستثمار، بعدما انتهى المجلس من مناقشة أغلب المواد أمس.

وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعا اليوم لاستكمال المناقشات، حضره وزراء المالية والتجارة والصناعة والاتصالات.​

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مصراوي Masrawy

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