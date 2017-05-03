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محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان

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محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان

مصراوي Masrawy

جانب من اجتماع محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء - أحمد السيد:
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بناءً على دعوة منه، بمكتبه بطور سيناء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برؤساء فروع البنك الأهلي، لدراسة إمكانية تمويل قرض شخصي للمواطنين، لسداد مقدم الإسكان بطور سيناء، وذلك للتخفيف عن كاهلهم .

وقال فودة خلال الاجتماع: "إن المحافظة في رؤيتها الجديدة تُراجع بشكل دقيق، كفاءة نظام التمويل الإسكاني بهدف جعل المسكن ضمن إمكانيات جميع المواطنين، لتوفير سكن ملائم للشريحة المستهدفة".

حضر اللقاء، اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد.

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