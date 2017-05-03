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محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالممحافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم

محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (2)محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (2)

محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (3)محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (3)

محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (4)محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (4)

محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (5)محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (5)

محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (6)محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم (6)

سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن بدء تشغيل محطة أولاد سالم العملاقة بمركز ومدينة دار السلام، حيث جرى سحب العينات والانتهاء من عملية الغسيل وضخ المياه بالشبكة بطول 50 كم بنسبة 65%، وخلال الـ 15 يومًا القادمة سيجري ضخ المياه بطول 6 كم أخرى لتصبح كامل الشبكة 56 كم بنسبة 70% من نسبة التشغيل للمحطة، وهي المرحلة الأولى من تشغيل المحطة، وستُستكمل عملية التشغيل والضخ لباقي المناطق في المرحلة الثانية.

وأضاف أن المحطة ستخدم أهالي مدينة دار السلام والقرى التابعة وهي الخيام، وأولاد خلف، والنغاميش، والكشح، والبلابيش بحري.

وقال حسام محمدين مهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام: "إنه جرى توقيع محضر التسليم واستلام المحطة، بحضور أعضاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأعضاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وفرع دار السلام، وأعضاء مجلس النواب عن مركز دار السلام، وشركة المقاولون العرب المنفذة للمحطة، ومدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية".

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