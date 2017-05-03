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القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس

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القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس

مصراوي Masrawy

نبات البانجو المُخدر

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل، بحوزته كمية كبيرة من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المدعو "صبحي.الـ.م.م" 35 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "السلام" التابعة لمركز بلبيس، حال استقلاله السيارة رقم "326 س ع ن"، هيونداي فيرنا، وبحوزته 30 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المُخدر، تزن 90 كيلو جرامًا بقصد الاتجار.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 23901 جنايات بلبيس لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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