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الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

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الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة الغندور يعلن ترشحه في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

التحرير

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أعلن خالد الغندور، لاعب الأسبق، عن ترشحه لعضوية مجلس اتحاد الكرة في الانتخابات التكميلية المقبلة، والتي ستقام في أغسطس المقبل، على مقعد حازم الهواري.

وأضاف الغندور فى تصريحات إذاعية من خلال البرنامج الذي يقدمه «الكرة فى ملعبك»، أنه سيقوم بالعديد من الجولات لزيارة الأندية خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لخوض الانتخابات.

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الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة، قرر فتح باب الترشيح على مقعدي حازم وسحر الهواري، عضوا مجلس الإدارة، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتأييد الحكم الصادر بحبسهما لمدة 5 سنوات في قضية إشهار الإفلاس.

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التحرير

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