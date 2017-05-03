أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - رانيا بدر " خبيرة تغذية " ... طريقة عمل " سلطة لسان عصفور بالبيض " -
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر -
مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

السفيرة عزيزة - وزير الآثار : تعديل قانون الآثار وغرامة تصل لـ 10000 جنيه لمن يضايق السياح

  • DMC
  • 35
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رانيا بدر " خبيرة تغذية " ... طريقة عمل " سلطة لسان عصفور بالبيض "

السفيرة عزيزة - رانيا بدر " خبيرة تغذية " ... طريقة عمل " سلطة لسان عصفور بالبيض "

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس "

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس "