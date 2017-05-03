فقدت 50 كيلو من وزنها في أسابيع بعدما توقفت عن تناول هذا المشروب

كتب - هشام عواض:

قررت شابة بريطانية التوقف عن تناول المشروبات الغازية حتى تفقد بعض من وزنها الزائد، وفي النهاية حصلت على نتائج هائلة.

كانت تزن البريطانية سارة تورنر، 111 كيلوجرامًا، قبل أن تقرر التوقف عن شرب المشروبات الغازية التي كانت تستهلك يوميًا 4 لترات، بحسب "ديلي ميل".

ومنذ ذلك الحين نجحت "تورنر" في خسارة 50 كيلوجرامًا بعد أسابيع، ووصل وزنها 57 كيلوجرامًا فقط.

وهذا ما جعلها تشعر بالحيوية والنشاط وتخرج برفقة أطفالها وتركض في الحديقة معهم. كما أصبحت تكتفي بكوب واحد من المشروبات الغازية المخصّصة للرجيم.

وذكرت "BBC"، أن كشفت دراسة أجرتها جامعة تافتس ببوسطن في ولاية ماساشوسيتس الأمريكية، عن أن 184 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب تناولهم كميات زائدة من المشروبات الغازية.

وقال رئيس الباحثين في الجامعة، داريوش مظفريان، "في العديد من دول العالم يموت عدد كبير من الأشخاص جراء عنصر غذائي واحد، وهو المشروبات المحلاة بالسكر، لذا يجب أن تكون مهمات خفض استهلاك هذه المشروبات أو التخلص منها تمامًا إحدى الأولويات على مستوى العالم."