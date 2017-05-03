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مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في مجالات البيئة

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مصراوي Masrawy

جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (1)جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (1)

جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (2)جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (2)

جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (3)جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (3)

جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (4)جهاز شئون البيئة يلتقي وفد دولة بيلاروسيا (4)

كتبت - مادي غيث:
استقبلت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد دولة بيلاروسيا برئاسة السيد أندري كافخوتا وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة؛ لاستعراض أوجه التعاون المقترحة بين البلدين في مجال البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية في عدد من مجالات البيئة.

حضر اللقاء الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة ياسمين فؤاد مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وتناول اللقاء -بحسب بيان اليوم الأربعاء- إمكانية التعاون في المجالات التي تتميز بها دولة بيلاروسيا ومنها انتاج الآلات والمعدات الخاصة بإدارة المخلفات، والاستفادة من خبراتها في مجال تصنيع تلك الآلات ( الجرارات الزراعية، المكابس، المفارم، خطوط تدوير المخلفات الزراعية والبلدية، خطوط انتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية، خطوط انتاج بدائل الوقود من المخلفات) ، والتي يحتاجها السوق المصرى في مجال ادارة المخلفات البلدية والزراعية للحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات، ودراسة إمكانية تصنيع هذه المعدات بالتنسيق مع الجانب البيلاروسي بأحد الجهات المتخصصة في بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي، لتوطين تلك الصناعة في مصر وتوفير فرص عمل جديدة.

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