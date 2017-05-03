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‎بدء مناورة "مصر المحروسة 8" لمكافحة التلوث بالبحر الأحمر.. اليوم

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مصراوي Masrawy

‎بدء مناورة المحروسة‎بدء مناورة مصر المحروسة

‎بدء مناورة مصر المحروسة (2)‎بدء مناورة مصر المحروسة (2)

‎بدء مناورة مصر المحروسة (3)‎بدء مناورة مصر المحروسة (3)

‎بدء مناورة مصر المحروسة (4)‎بدء مناورة مصر المحروسة (4)

‎بدء مناورة مصر المحروسة (5)‎بدء مناورة مصر المحروسة (5)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

بدأ، صباح اليوم الأربعاء، مركز مكافحة التلوث البحري بمدينة الغردقة، التابع لشركة بتروسيف للخدمات البترولية للسلامة والبيئة، تنفيذ التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري "مصر المحروسة 8" بالنادي الاجتماعي ومارينا الغردقة السياحي.

يشارك في التجربة، أطقم المكافحة العاملة في 7 مراكز مكافحة، منها 5 مراكز رئيسية بحرية تنتشر على سواحل مصر، علاوة على مركزي مكافحة نهريين، أحدهما بالتبين جنوب القاهرة والثاني بأسوان.

خططت للمناورة شركة "بتروسيف" للخدمات البترولية للسلامة والبيئة، حيث تنفذها بمشاركة شركات: جابكو، وسوكو، وزيتكو، والشركة العامة، وشركة الأمل، وشركة جمسة، إضافة لمحافظة البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة.

وأُعد سيناريو التجربة بافتراض اكتشاف تلوث بالزيت الخام "وهمي"، بكمية حوالي 150 طن متري بالمنطقة الواقعة جنوب جزيرة طويلة وجمسة، وبناءً على ذلك يفعّل غرف العمليات المختلفة، ورفع درجة استعداد جميع مراكز المكافحة التابعة، ودفع الوحدات البحرية المجهزة بمعدات المكافحة إلى منطقة الحادث، والسيطرة على البقع المكتشفة ومكافحتها، باستخدام نظم النمذجة الإلكترونية في تحديد مسار الزيت والشواطئ المحتمل تهديدها، بحيث يتم دفع المعدات المناسبة لحماية المناطق الحساسة بيئياً، وتنفيذ أعمال المكافحة عند الشاطئ، وتنظيف الشواطئ المتضررة.

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