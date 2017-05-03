محافظ الدقهلية: تطوير 290 وحدة طب أسرة بدعم الوكالة الفرنسية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تطوير ورفع كفاءة 290 وحدة ومركز طب أسرة بمراكز المحافظة، بدعم ومنحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال المحافظ إن المنحة تتضمن إعادة اعتماد وحدات وتدريب كوادر بشرية، وتطوير منشآت وتوفير قوى بشرية وإيجاد الحلول للمشاكل الصحية بالقرى، وميكنة العمل بالوحدات وتوفير 110 أصناف دوائية منها 15 صنفا لم تتوفر من قبل بالوحدات الصحية، بالإضافة للتجهيزات الطبية من الآلات الطبية وأجهزة التعقيم وعدادات دم أوتوماتيك، ووحدات أسنان وأجهزة أشعة وسونار، ورسم قلب وأجهزة معامل، إضافه لتجهيزات غير طبية كالحاسب الآلي وماكينات التصوير والفاكسات والأثاث.