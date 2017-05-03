بالصور طريقة إخفاء أخر ظهور على ماسنجر فيس بوك

شيماء مصطفى

يستخدم معظم الأشخاص الآن ماسنجر فيس بوك، لأنه لصيق بالتطبيق الأصلي فيس بوك، ومنذ ربط التطبيقين معا على الهاتف، أصبح يصعب على الشخص إخفاء أخر ظهور على ماسنجر فيس بوك والجميع يبحث عن طريقة من أجل التمتع ببعض الخصوصية، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة إخفاء أخر ظهور على ماسنجر فيس بوك .

إخفاء أخر ظهور على ماسنجر فيس بوك

تلك الطريقة الرائعة التي سوف نطلعكم عليها، من أجل إخفاء أخر ظهور على ماسنجر، تقدم لكم أيضا ميزة رائعة وهى أنك سوف تستطيع قراءة الرسائل المرسلة لك دون أن يعرف الطرف الأخر، وأيضا لن يظهر الضوء الأخضر بجوار اسمك عندما تكون أون لاين، سوف تكون مخفي بالكامل مع تلك الطريقة.

كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بالترتيب، وسوف تتمكن من إخفاء أخر ظهور على ماسنجر فيس بوك وتلك الطريقة لا تحتاج إلى تحميل أي برنامج وإليكم الخطوات بالصور.

في البداية يجب أن تدخل إلى الموقع التالي http://ghostforchat.com/

بعد ذلك سوف تدخل على كلمة download extension كم موضح بالصورة.

بعد ذلك سوف تدخل إلى صفحة أخري وصوف تضغط على كلمة add to chrom .

بعد الدخول إلى تلك الصفحة سوف تنتظر قليلا، وبعدها سوف تنقل إلى صفحة فيس بوك، وسوف تدخل بيانات حسابك ويجب أن يكون لديك حساب فيس بوك من أجل تجربة تلك الطريقة، وسوف تكتشف فاعليتها في إخفاء أخر ظهور على ماسنجر فيس بوك .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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