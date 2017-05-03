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«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية

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«التشريعية» توافق على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية «التشريعية» توافق على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية

التحرير

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أبدى النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، استيائه من عدم تشديد العقوبات وتغليظها في الكثير من التشريعات والقوانين الحاكمة للمجتمع، مشيرا إلى أن إعمال الردع يحقق المصلحة العامة وله فاعلية في الحد من الجرائم والظواهر الخطيرة التي انتشرت في البلاد مؤخرا.

وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تشديد العقوبات بقانون الاتجار بالأعضاء، أن "الشارع المصري بات يعاني من فوضى واضحة وعارمة" ونحتاج لمزيد من تغليظ العقوبات المقررة، سواء بالسجن أو الغرامة، مبديا استغرابه من حالات عديدة وكثيرة لضحايا عمليات النصب وسرقة الأعضاء.

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واعترض عدد من النواب على تركيز اللجنة مناقشاتها على تشديد وتغليظ العقوبات، وطالبوا بالانتباه إلى الظروف السيئة للمواطنين والتي تدفعهم إلى ذلك، وضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية ووضع حلول لها إلى جانب تشديد العقوبات، ليرد رئيس اللجنة بهاء أبوشقة: «دورنا حماية المواطنين من خلال التشريعات والقوانين».

ووافقت اللجنة على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء، حيث نصت المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة على: «يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذا القانون، و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».

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التحرير

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