القاضي يشيد بضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي

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أشاد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير الصحة بضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي، لافتًا إلى أنه أفضل قرار اتخذه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، منذ توليه الوزارة، وسيصب في صالح المواطن بشكل مباشر، حسب تعبيره.

وأضاف القاضي، في تصريح له أن المستشفيات الخاصة أكثر جاهزية لتطبيق التأمين الصحي الشامل مما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى، فضلًا عن أن دخول المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي سيجعل هناك تنافسية بينها وبين المستشفيات الحكومية مما يضمن العمل نحو الجودة وتحسين الخدمة.

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وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الخاص به يعتمد على شراء الخدمة من الغير في حالة عدم توافرها لدى المستشفيات الحكومية أو بسعر التأمين الصحي عند التعامل مع الخدمة في القطاع الخاص، وضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الجديد يسهل من تطبيق التأمين الصحي.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وجه قطاع العلاج الحر بالوزارة للبدء بفحص جميع المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحي الشامل، خاصة في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.