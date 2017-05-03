أسامة شرشر يتقدم بطلب إحاطة لرفض مناقشة مشروع قانون الأزهر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن رفضه مناقشة مشروع قانون الأزهر الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، لتأكيد دعم المجلس لمؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الإمام الأكبر.

أوضح شرشر - في طلبه - أن مشروع قانون أبو حامد مخالف للمادة السابعة من الدستور، التى تؤكد على أن مؤسسة الأزهر مستقلة وأن الإمام الأكبر لا يتم عزله.

شاهد أيضا

ويسعى "شرشر" نائب منوف وسرس الليان لجمع 200 توقيع، من النواب على طلبه المقدم لرئيس المجلس، حصل منها حتى الآن على 120 توقيعًا، مشددًاعلى أن مؤسسة الأزهر والإمام الأكبر شيخ الأزهر يحظيان بحب واحترام المصريين، ومسلمي العالم، وهما خط أحمر مثل المؤسسة العسكرية الوطنية، ولا يجب على مجلس النواب أن يكون سببا في زعزعة استقرار هذه المؤسسة الدينية العالمية.