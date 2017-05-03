برلماني: منح الجنسية مقابل وديعة معمول به في دول كثيرة

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قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن التخوفات من منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة دولارية في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات ليس يدعو لللق، لأنه سيكون وفق ضوابط أمنية، ويدعم الاقتصاد المصرى ويوفر العديد من فرص العمل.

أضاف دسوقي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن منح الجنسية مقابل وديعة دولارية أمر معمول به في الكثير من دول العالم، ويحقق استثمار مباشر عن طريق جذب رجال الأعمال من القادمين من الدول العربية بحثًا عن الأمن والأمان، فضلُا عن الاستثمارات الغير المباشرة الناتجة عن الوديعة البنكية، مؤكدًا أن مصر أمنة وما يحدث بها من عمليات إرهابية باتت منتشرة في جميع دول العالم.

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أوضح عضو مجلس النواب، أن الودائع الدولارية في البنوك لمدة 5 سنوات تحقق زيادة في معدلات النمو، فضلًا عن الاستثمارات المباشرة التى سيقدمها المتقدمين من أجل الجنسية سواء من العرب أو الأجانب، لافتًا إلى أن المستثمرين يطلبون الجنسية من أجل الاستثمارات وليس العكس.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.