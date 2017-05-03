أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - رانيا بدر " خبيرة تغذية " ... طريقة عمل " سلطة لسان عصفور بالبيض " -
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر -
مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: منح الجنسية مقابل وديعة معمول به في دول كثيرة

Google+ Print
برلماني: منح الجنسية مقابل وديعة معمول به في دول كثيرة برلماني: منح الجنسية مقابل وديعة معمول به في دول كثيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن التخوفات من منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة دولارية في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات ليس يدعو لللق، لأنه سيكون وفق ضوابط أمنية، ويدعم الاقتصاد المصرى ويوفر العديد من فرص العمل.

أضاف دسوقي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن منح الجنسية مقابل وديعة دولارية أمر معمول به في الكثير من دول العالم، ويحقق استثمار مباشر عن طريق جذب رجال الأعمال من القادمين من الدول العربية بحثًا عن الأمن والأمان، فضلُا عن الاستثمارات الغير المباشرة الناتجة عن الوديعة البنكية، مؤكدًا أن أمنة وما يحدث بها من عمليات إرهابية باتت منتشرة في جميع دول العالم.

شاهد أيضا

أوضح عضو مجلس النواب، أن الودائع الدولارية في البنوك لمدة 5 سنوات تحقق زيادة في معدلات النمو، فضلًا عن الاستثمارات المباشرة التى سيقدمها المتقدمين من أجل الجنسية سواء من العرب أو الأجانب، لافتًا إلى أن المستثمرين يطلبون الجنسية من أجل الاستثمارات وليس العكس.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. "صحة وتموين المحلة" تعدمان لحومًا فاسدة داخل أسواق "تحيا مصر"

بالصور.. "صحة وتموين المحلة" تعدمان لحومًا فاسدة داخل أسواق "تحيا مصر"

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا