بعد اعتصامهم.. الصحة تفتح باب التسجيل لـ«أطباء التكليف» أسبوعًا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح باب التسجيل على الأماكن الشاغرة لأطباء حركة تكليف دفعة مارس 2017 حتى يوم 9 مايو المقبل، وذلك عقب اعتصام العشرات منهم في مقر النقابة العامة لأطباء مصر لليوم الخامس على التوالي، اعتراضًا على قواعد الوزارة للمطالبة بالتوزيع العادل لأماكن التكليف، والإبقاء على المميزات التي كانت موجودة في السنوات الماضية لأطباء المناطق النائية.

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وقال الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، إن احتياجات الوزارة في الوقت الحالي تتراوح ما بين 7900 و8 آلاف طبيب للرعاية الأساسية والتأمين الصحي، مضيفًا أن 1100 طبيب تكليف سجلوا بياناتهم فقط من إجمالي 7400 خريج، وأنه تم فتح باب التسجيل لمدة أسبوع أخر لمنح الفرصة لمن تخلفوا عن تسجيل الرغبات.