الجامعة الأمريكية في القاهرة تنظم حفل زفاف جماعي للفتيات اليتيمات –(صور)

كتب- محمد قاسم:



نظمت رابطة الطلاب "المتطوعين في العمل" وهو نادي للخدمة المجتمعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل زفاف جماعي لخمس فتيات يتيمات وذلك بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة. وقد تم جمع التبرعات من مجتمع الجامعة لتجهيز مساكن المتزوجين الجدد بالأثاث والأجهزة الضرورية وكذلك لحفل الزفاف.



يهدف حفل الزفاف الذي يقام في حديقة الجامعة في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة منذ 2011، إلى مساعدة الفتيات الأيتام على الاحتفال بليلة العمر، حسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء.



وحضر الحفل 350 شخصاً، وكان لكل زوجين دعوة لستين فرداً حتى يتمكنوا من قضاء الحفل مع أحبائهم.



وقالت دينا راتب، أستاذ مشارك في إدارة الأعمال بالجامعة وعضو هيئة التدريس المشرف على نادي رابطة المتطوعين في العمل: "يبدأ التخطيط الجاد قبل ثلاثة أشهر من حفل الزفاف، وبالإضافة إلى العرائس الخمس الذين حضروا الحفل، تدير رابطة المتطوعين في العمل مبادرة مستمرة لجمع المال للمتزوجين حديثا الذين بحاجة إلى مساعدة. إن النادي الطلابي قام بتقديم المساعدة إلى ما يقرب من 30 عروس يتيمة أخرى لمساعدتهن في تجهيز منازلهن."



وأضافا راتب، "في خلال تجهيز حفل الزفاف لاحظت أن الطلاب في نادي رابطة المتطوعين في العمل هم الأكثر تأثرا في جميع مراحل التنظيم لأنهم يتعلمون أشياء كثيرة، على سبيل المثال يصبح الطلاب بمثابة عائلة واحدة ويصبحوا أصدقاء مقربين. كما يتعلم الطلاب كيفية تخطيط وتنفيذ خطة العمل وكيفية العمل من خلال محددات وقيود، وكيفية تجهيز خطة احتياطية قوية".



وتابعت: "الطلاب يتعلمون كيفية العمل تحت ضغط، وكيفية جمع أموال لتمويل خطتهم، وكيفية احترام الثقافات الأخرى ووضع الأولويات"، لافتة إلى أن مشاركة الطلاب في رابطة المتطوعين في العمل أصبح من المميزات التي تستدعي انتباه أصحاب الأعمال كما ذكر البعض منهم لي من قبل.



كما تم تنظيم الحفل بمساعدة العديد من الجهات الراعية. قدمت لوريال أكاديمي في مصر خدمات التجميل لإعداد العرائس لزفافهن، تم إعداد الطعام من قبل تمارا بيسترو اللبناني، وقام "لو كرنافال" بتقديم تورتة وحلوى حفل الزفاف للضيوف للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، كما قدمت شركة "كريم" رحلات مخفضة لهذا الحدث كشريك النقل الرسمي للزفاف.