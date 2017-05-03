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عروس تطلب الخلع من زوجها بعد سبعة أيام من الزواج

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عروس تطلب الخلع من زوجها بعد سبعة أيام من الزواج عروس تطلب الخلع من زوجها بعد سبعة أيام من الزواج

أقامت زوجة دعوى خلع أمام  المحكمة، مؤكدة أن غيرة زوجها لا تحتمل، حيث أشارت أن سبب دعوى الخلع أنه قام بصفعها بعد تقبيلها إبن خالتها بعد الزواج بأسبوع فقط من زفافهما.

زوجة تطلب الخلع من زوجها

أضافت السيدة ” هناء” من خلال تصريحات لها لأحد المواقع ، أنها بعد خطبة استمرت عام ونصف من ” “محمد .أ”، حيث انه يعمل بإحدى شركات الدهان، وأنه صارم للغاية، وانه بعد الزفاف جاء الأهل لتهنئتنا بالزواج السعيد، وعندما جاء ابن خالتي ” 21 عاماً” وقابلته بالأحضان في اليوم السابع من الزواج بصورة تلقائية مثلما تعودنا، ولكنني فوجئت برد فعل عجيب من زوجي.

 

حيث أكدت أن زوجها قام بالتعدي عليها وصفعها أمام ابن خالتها كما قام بطرده من منزل الزوجية، وبررت الزوجة موقفها قائلة : ” دا ابن خالتي ومتربي معايا وزي أخويا وأنا معملتش حاجة غلط علشان تعمل اللى انت عملته ده” على حد قولها.

وتركت الزوجة منزل الزوجية وذهبت إلى الأهل، ولم تنجح محاولات الصلح بينهما، على الرغم من محاولات أهلها، وتوجهت لمحكمة زنانيري، ورفعت دعوى خُلع ضد زوجها.

 

المصدر : مصرفايف

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