كيف تفاعلت "السوشيال ميديا" مع طلب شاب "استعارة" حذاء لزفافه؟ - صور

كتب- علي أحمد:

على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترك شاب رسالته والتي طلب فيها "استعارة" حذاء يرتديها في حفل زفافه، بعدما وجد أسعار الأحذية غالية الثمن، ورغم غرابة الطلب، إلا أن تفاعل "السوشيال ميديا" كان أكثر غرابة.

وقال الشاب في رسالته "ياشباب فرحي يوم الجمعة ونزلت اشتري جزمة للبدلة لقيت أسعار عالية وانتوا عارفين هتتلبس ساعتين وهاتتركن، لو حد معاه جزمة 44 تنفع فرح يديهالي أحضر بيها الفرح وارجعاله تاني"

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لردود أفعال بعض الشباب على طلب "العريس" حيث تسابقوا على الاستجابة لطلبه بصورة رائعة، الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.