ننشر مواعيد وجداول امتحانات معاهد التمريض في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الدور الأول للصفوف الثلاثة الأولى "المرحلة التمهيدية"، للمعاهد الفنية للتمريض عن العام الدراسي الجاري "2016-2017".

وقال حجازي في تصريح له اليوم: "إن الامتحانات بالنسبة للصفين الأول والثاني ستبدأ من السبت 12مايو الجاري وحتى الاثنين 22 مايو، وتجرى يوميًّا ما عدا يوم الجمعة لمدة 9 أيام".

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم الاثنين 12يونيو، يوميًّا ما عدا الجمعة، ولمدة 9 أيام أيضًا.

وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي" جداول امتحانات الصفوف الثلاثة بالمعاهد الفنية للتمريض بالإسكندرية طبقًا لما صدق عليه مدير مديرية الشؤون الصحية في المحافظة.