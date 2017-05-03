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ننشر مواعيد وجداول امتحانات معاهد التمريض في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الدور الأول للصفوف الثلاثة الأولى "المرحلة التمهيدية"، للمعاهد الفنية للتمريض عن العام الدراسي الجاري "2016-2017".

وقال حجازي في تصريح له اليوم: "إن الامتحانات بالنسبة للصفين الأول والثاني ستبدأ من السبت 12مايو الجاري وحتى الاثنين 22 مايو، وتجرى يوميًّا ما عدا يوم الجمعة لمدة 9 أيام".

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم الاثنين 12يونيو، يوميًّا ما عدا الجمعة، ولمدة 9 أيام أيضًا.

وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي" جداول امتحانات الصفوف الثلاثة بالمعاهد الفنية للتمريض بالإسكندرية طبقًا لما صدق عليه مدير مديرية الشؤون الصحية في المحافظة.

جداول امتحانات (1)جداول امتحانات (2)جداول امتحانات (3)

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مصراوي Masrawy

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