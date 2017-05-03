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"مصراوي" ينشر أول صور للعناصر الإرهابية المحتجزين لدى قبيلة الترابين بسيناء

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مصراوي Masrawy

أول صور للعناصر الإرهابية المحتجزين

كتب -اشرف سويلم:

ينفرد "مصراوي" بنشر أول صور لعناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذين ضبطهم شباب قبيلة "الترابين" في عملية نوعية، تم تنفيذها في عقر التنظيم بمنطقة المهدية ونجع شبانة جنوب رفح.

يظهر في الصور "أسعد العمارين"، قائد شرطة تنظيم "ولاية سيناء" معلقًا من يديه، وكذلك العناصر التسعة المضبوطين، خلال مداهمة شباب الترابين لتجمعهم.

يذكر أن قبيلة الترابين، أصدرت بيانا، اليوم الأربعاء، كشفت فيه عن تفاصيل عملية نوعية، نفذتها مجموعة من شباب القبيلة، استمرت منذ ليل أمس الثلاثاء وحتى فجر اليوم، في عقر التنظيم الإرهابي بمنطقة المهدية ونجع شبانة جنوب رفح، أسفرت عن القبض على "أسعد العمارين" 37 عاما، و9 من أتباعه، "دون نقطة دم واحدة".

وأوضح البيان أن "العامرين"، كان مسؤولًا عن جانب الإمداد والتمويل في "ولاية سيناء"، وتجنيد الكثيرين منهم، ويحظى بمكانة كبيرة داخل التنظيم، إضافة لكونه صهر القيادي الإرهابي شادي المنيعي، ومستمر معهم منذ أكثر من 4 سنوات، ويتمتع في تحركاته بحراسات مشددة من قبل الإرهابين.

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مصراوي Masrawy

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