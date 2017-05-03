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"المحاميين العرب": بدء إضراب في كل النقابات تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

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كتبت - هاجر حسني:

تصوير - محمود بكار:

أعلن عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بدء إضراب عن العمل في كل النقابات المحامية على مستوى العالم العربي تضامناً مع الأسري الفلسطينيين.

وأكد بوعشرين، خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أنه "إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا التي تتمثل في معاملة جيدة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، سيكون هناك أوجه أخرى للتصعيد"، موضحاً أن إدارة السجون الإسرائيلية تستهدف الإبادة للأسرى المناضلين داخل السجون.

ووجه بوعشرين بتسجيل الإضراب في محاضر المحاكم الإثنين المقبل من الساعة ١١ حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

وأضاف، أن حالة مروان البرغوثي رمز النضال الفلسطيني ومحمد عبد ربه، تقتضي نوعاً من الوقوف، لأن هذه الأمراض التي يعانون منها تتطلب تدخل طبي ومعالجة حتى ولو كانوا مساجين ويحاكمون بسبب قضايا.

وتابع "تقرر تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع قادة فلسطين للوصول إلى نتائج إيجابية فيما يخص الأسرى الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم في السجون، وأتمنى أن يكون لها الآثار الإيجابية، حيث أن الأوضاع التي يعاني منها السجون ستشكل دفعة جديدة تشغل فينا نار العروبة، همنا الأول والأخير في الاتحاد فلسطين والأسرى الفلسطينيين".

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