هاني زادة ينفي تكليفه بحضور قرعة البطولة العربية

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نفى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عن تكليفه بحضور قرعة البطولة العربية، التي ستقام مساء الجمعة المقبل بمنطقة الأهرامات.

وأضاف عضو الزمالك، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء «أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر، ولم يتم تكليفه من المجلس بحضور مراسم القرعة».

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وكان مجلس إدارة الزمالك، وافق على المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في مصر في الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، وتقام في القاهرة والإسكندرية.

يذكر أن هناك العديد من التقرير التى أشارت إلى تكليف هاني زادة بحضور قرعة البطولة العربية.