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ميلانيا ترامب تثير جدلًا بعد إعجابها بهذه التغريدة.. والسبب!

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ميلانيا ترامب تثير جدلًا بعد إعجابها بهذه التغريدة.. والسبب! ميلانيا ترامب تثير جدلًا بعد إعجابها بهذه التغريدة.. والسبب!

عادةً لا تبدي سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ، إعجابها بأي تغريدة كانت من حسابها الشخصي على موقع “تويتر”.

 

وفي تصرف عجيب، ضغطت ملانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زر الإعجاب على تغريدة تشير إلى وجود مشكلات بينها وبين زوجها دونالد “70 عامًا”؛ إذ تعد هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها ميلانيا عبر حسابها منذ عام 2012.

وجاء في التغريدة التي نشرها “أندي أوستروي”: “من الواضح أن الجدار الوحيد الذي بناه دونالد ترامب، هو بينه وبين ميلانيا ترامب”، مرفقًا إياه بصورة GIF متحركة لميلانيا ودونالد يوم التنصيب تاريخ 20 يناير، حينما ابتسمت ميلانيا في وجه زوجها، وعندما أدار وجهه عبست على الفور.

وسرعان ما بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم “آندي”، بالتكهن ما إذا كان حساب ميلانيا مخترقًا أم لا، وإذا لم يكن كذلك فهذا سيجلب الكثير من الدراما في وقت لاحق، بحسب موقع “هوليوود لايف”.

وفي وقت سابق، أثار “ترامب” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ انتشر له مع ميلانيا خلال هبوطهما سلالم الطائرة، لكن المثير في الأمر حقًّا أنه لم يسر بجوار زوجته بل أهملها وتركها في الخلف وهبط لتحية الحشود المنتظرة.

ورغم أن ترامب وزوجته نزلا السلالم في الوقت ذاته، لكن المسافة التي فصلتهما كبيرة، فلو قارنا تصرفه بتصرف الرؤوساء الأمريكيين السابقين، سنلاحظ الفرق الكبير بينهما، وهذا الموقف يعد جزءًا كبيرًا من آداب سلوكيات الرئيس مع زوجته.

 

المصدر : روتانا

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