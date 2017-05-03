5 مشاهير علقوا على تصريحات محمد بن سلمان حول تيران وصنافير

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أثار حوار الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، الجدل، بعد لقائه مع الإعلامي داوود الشريان، حيث أدلى من خلاله، أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان ولن تتنازل عنها المملكة. ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أبرز من علقوا على تصريحات ابن سلمان.

1- خالد علي

رد خالد علي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن قصية "تيران وصنافير"، على تصريح محمد بن سلمان بخصوص سعودية الجزيرتين، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلاً:"علم مصر هو الوحيد الذى رفع على جبالها، وأبناء مصر هم فقط الذين عاشوا عليها، وقاتلوا واستشهدوا وأسروا من أجل ذرات رمالها، احتلت منهم واستردوها بالدماء والدموع والعرق فهى مصرية، وستظل كما هى".

ونشر خالد، صور رفات الجندي الذي قُتل في حرب الاستنزاف، والتي وجدها عمال مصريون أثناء حفرهم في سيناء تمهيداً لإقامة طريق، وعلّق خالد عليها قائلاً: "يمكن لو فهمت معنى الصور دى، هتعرف ليه أرضنا عندنا غالية، ومش هنفرط فيها".

2- عمرو بدر

علّق عمرو بدر، عصو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريح ولي ولي العهد السعودي، عبر موقع فيسبوك، قائلاً: "مفيش أي مسؤول رسمي رد عليه بنص كلمة".

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3- لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، من خلال برنامجها "هنا العاصمة" "محمد بن سلمان أكد أن تيران وصنافير مسجلتين بصفتهما سعوديتين.. ونحن من جانبنا نترك تحديد هذا الأمر لمجلس النواب، نحن دولة مؤسسات، والسلطة التنفيذية ليس لها أي دخل".

4- وائل الإبراشي

نوّه الإعلامي وائل الإبراشي، عن حديث الرئيس السيسي بخصوص أنه لا يستطيع التدخل بعمل مؤسسات الدولة الخاصة برأيها حول مصرية "تيران وصنافير"، وأشار الإبراشي من خلال برنامجه "العاشرة مساءاً" المذاع على قناة "دريم"، أن الجزيرتين مصريتين ويجب الفصل بين إنشاء جسر بين مصر والمملكة وسعودية أو مصرية الجزيرتين، لأن الشعب المصري لن يقبل بذلك.

5-عمرو أديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب بلقاء محمد بن سلمان التليفزيوني، قائلاً "لما تسمع تصريحات محمد بن سلمان تعرف أن الدنيا بتتغير"، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي تهاجم فيها الإدارة السعودية الإخوان حول تسببهم في نشوب الخلافات بين مصر والسعودية، قائلاً: "الإخوان معندهمش مشكلة جلدهم سميك".

وأضاف عن طريق برنامجه كل يوم "كلمات محمد بن سلمان تمثل أخر قطار أمامنا، فهل سنركب القطار أم سنتخلف.. كلمات الأمير عن عدم تخلي مصر عن المملكة وأيضاً المملكة عن مصر أخر كلام".