حضر زفافها 14 شخصًا فقط.. 15 معلومة عن «شاكيرا العرب»

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"ملكة المسرح"، لقب اكتسبته المغنية والممثلة والفنانة الاستعراضية اللبنانية "ميريام فارس"، بعدما نجحت في كسب قلوب ملايين من الجمهور في العالم العربي بعدد من الأعمال الفنية البارزة، وخاصة صوتها الذي يخلق أجواء خاصة على المسرح وبحضورها الطاغي الذي يجذب إليها الملايين من الجماهير.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات عن "ملكة المسرح"

1- ولدت في 3 مايو عام 1983 بقرية كفر شلال في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

2- عمل والدها بمجال تصميم الذهب والمجوهرات، أما والدتها فعملت في مجال تصميم الأزياء، ولديها شقيقتين، هما رولا وجيهان.

3- تعلمت رقص الباليه وهي في الخامسة فقط من عمرها، وشاركت في برنامج للمواهب وهي في سن التاسعة، وحازت على الجائزة الأولى في الرقص.

4- عانت في طفولتها من حالة نفسية سيئة، حيث قالت في تصريحات سابقة لبرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي "نيشان" أن والدها كان مدمن للقمار، وتعرضت والدتها للعنف الأسري، كما أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة حيث كانت شقيقتيها في مدرسة داخلية.



5- درست بمعهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار"، وفي سن السادسة عشر شاركت في مهرجان الأغنية اللبناني وربحت الجائزة الذهبية، ثم شاركت في استوديو الفن.

6- أنتجت لها شركة ميوزيك ماستر أول ألبوم عام 2003، وكان عمرها 20 عامًا، وحمل عنوان "أنا والشوق"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتميزت في معظم كليبات أغانيها برقصاتها الاستعراضية وحركاتها السريعة التي جعل البعض يلقبها بـ"شاكيرا العرب".



7- أصدرت ألبومها الثاني "ناديني" في عام 2005، وأصبحت بعده نجمة صف أول بامتياز، وتضمن هذا الألبوم أغنية "حقلق راحتك"، وهي من تأليف شقيقتها "رولا"، وتوالت بعدها ألبوماتها الناجحة، وحقق ثالث ألبوم لها "أنا مش أنانية" أعلى مبيعات، وبسببه حملت لقب "نجمة الشباك الأولى".



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8- أدت أول بطولة لها فيلم لبناني عنوانه "سيلينا" في عام 2009، وكررت تجربة التمثيل مرة أخرى في عام 2014 ببطولة مسلسل "اتهام" بمشاركة الفنان "حسن الرداد".



9- في شهر رمضان من عام 2010 فاجأت جمهورها بتقديم برنامج "فوازير ميريام فارس"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكان أفضل برنامج فوازير في العام.



10- أسست شركة الإنتاج الخاصة بها في عام 2011، وأطلقت عليها اسم "ميريام ميوزيك"، وأدت من خلاله ألوان غنائية مختلفة، منها المغربي والإماراتي والعراقي والسعودي.

11- في عام 2014 تزوجت من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي "داني ميتري"، ولكن الحفل تم بسرية تامة بعيدًا عن الإعلام ولم يحضره سوى 14 شخصا فقط.

12- أنجبت ولدًا يدعى "جايدن" في فبراير عام 2016 ثم أطلقت فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "غافي" تضمنت مشاهد حقيقية مع ابنها.



13- يحرص زوج "ميريام فارس" على عدم الظهور إعلاميًا، وقالت الفنانة اللبنانية في حوار سابق لها ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي "عمرو أديب" أنه يعمل في مجال العقارات، وأوضحت أنه قال لها سابقًا: "أنا متجوز منك أنتي مش من الناس، مش عاوز مكان ما أروح ألاقي الناس تقول هذا زوج ميريام"، مشيرة إلى أنها أحبت ذلك كثيرًا واحترمت رغبته.



14- أوضحت سابقًا أن زوجها لا يرتدي دبلة الزواج، ولكنه يضع "تاتو" على إصبعه بدلًا من ذلك، وقالت لعمرو أديب: "الدبلة ممكن يشيلها في أي وقت يحب، لكن التاتو مش هيتشال.. هيعمل إيه يعني هيقطع صباعه؟!".



15- أكدت أنها لم تخضع لأي عمليات تجميلية، وأن جسدها طبيعي بنسبة 100%، وقالت في تصريحات لبرنامج "أنا والعسل": "تعبت من الموضوع، يقولون عمليات وشورتات، هذه أنا وهذه "خلقة ربي" من أراد أن يصدق فليصدق... ربي أعطاني جسماً مثالياً ماذا أفعل".

