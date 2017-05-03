«حلق» شاهيناز و«فستان» دوللي.. 5 لقطات من حفل الصوت والضوء

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أقامت شركة meizu الصينية لإنتاج الهواتف المحمولة، أمس الثلاثاء، حفلًا كبيرًا بمسرح الصوت والضوء على سفح الهرم، بمناسبة اقتحامها سوق الاستثمار في مصر، وتم تكريم عدد من نجوم الفن والرياضة من أبطال مصر والعالم في الباراليمبية، كدعاية للشركة الصينية.

شهد الحفل حضور عدد من الفنانين، من بينهم كريم كوجاك ومنذر رياحنة وداليا مصطفى وغيرهم، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات بالحفل.

1- دوللي شاهين

حرصت الفنانة اللبنانية "دوللي شاهين" على حضور الحفل وجذبت الأنظار إليها بإطلالة ذهبية، حيث ارتدت فستانًا مكون من قطعتين، واقتبست إطلالتها بشكل كبير من الزي الفرعوني.

2- إدوارد

أثار الفنان إدوارد، إعجاب جميع الحاضرين بعد ظهوره بدور مقدّم الحفل، حيث أضاف على الحفل جو من المرح والفكاهة.

3- شاهيناز

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حرصت المطربة "شاهيناز" على حضور الحفل، ولكنها أثارت الجدل بإطلالتها غير الموفقة، حيث ارتدت فستانًا أسود اللون مطرز بوردة من ناحية الصدر، ووضعت مكياجًا صاخبًا، ولكنها ارتدت حلقًا كبير الحجم أثار سخرية الكثيرين.

4- منة عرفة

رغم تعرضها لانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة بسبب إطلالاتها الأكبر منها سنًا؛ فإن الفنانة الشابة "منة عرفة" ذات الثامنة عشر عامًا، نالت إعجاب الكثيرين بمظهرها في الحفل، حيث تألقت بفستان أسود اللون ومكياج هادىء مناسب لسنها.

5- رنا سماحة

تألقت المطربة "رنا سماحة" في الحفل بفستان أزرق اللون وقصة شعر مختلفة ومكياج بسيط جعلها واحدة من الفنانات الأفضل ظهورًا خلال الحفل وحظيت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها.