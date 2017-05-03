قصة فتاة مصرية أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية: هربت من فخ والدها وألقت السلطات التركية القبض عليها

شيماء مصطفى

بحكم العادات والتقاليد، تنظر الدول العربية إلى حقوق المِثليين بشكل مخالف لما يعتقده الغرب، وعلى أساسه وضعت بعض الحكومات تشريعات تجرم الشذوذ الجنسي بعقوبات مختلفة.

تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول التي حاربت المِثلية الجنسية، وهو ما أوضحته في قانون «العقوبات الاتحادي» الصادر عام 1987.

ونقلًا عن موقع «شبكة المعلومات القانونية» تنص المادة (354): «يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائمًا إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة»، والمادة (355): «يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد».

أما المادة (356) تنص على: «عدم الإخلال بالمادتين السابقتين يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرًا كان أم أنثى تقل سنّه عن أربعة عشر عامًا، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت»، ثم المادة (357): «إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام».

بجانب المنصوص عليه، أقر مجلس التعاون الخليجي في 2013 إجراءات للكشف على الوافدين إلى دول الخليج، وإذا ثبت تورط الفرد في أي ممارسة مِثلية يتم ترحيلهم على الفور.

من منطلق هذه النصوص القانونية الصارمة، وجد المواطن المصري «إسماعيل»، المقيم مع زوجته في دولة الإمارات، ملاذه لاستدراج ابنته «شذى»، المرتبطة بعلاقة غير شرعية مع أنثى إسبانية تُدعى «ماريا مونتيرو»، وهما الزوجان اللتان تعيشان سويًا منذ عام ونصف العام في العاصمة البريطانية لندن.

منذ أسابيع بعث الأب لابنته رسالة تفيد بأن: «والدتها مريضة جدًا»، حسب المنشور على موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وعلى إثره تحركت «شذى» وعشيقتها «ماريا» من لندن إلى الإمارات، وهناك تفاجأتا بأن الأم لا تعاني من أي شيء، لتهربا متوجهتين إلى جورجيا مبتعدتين عن أي مساءلة قانونية على الأرض الإماراتية.

خططت الفتاتان للتوجه إلى بريطانيا من مطار جورجيا، إلا أن الأب فاجأهما بتتبعهما، وقبل صعودهما الطائرة اعترض طريقهما ممزقًا تأشيرة ابنته، قبل أن يسرق جواز سفرهما.

روت شقيقة «ماريا» لـ«ديلي ميل»: «والد شذى ظهر مع حراس أمن ومحام في جورجيا، واقتاد حقيبة ابنته التي احتوت على جوازات سفر الزوجين.. أراد أن يأخذ ابنته معه».

في تلك اللحظات بعثت «ماريا» لوالدتها رسالة عبر تطبيق «واتس آب» أخبرتها فيها: «إذا لم أتصل في منتصف النهار، فذلك لأن شيئًا ما حدث لي».

وقتها تعطلت الفتاتان لـ10 ساعات في مطار جورجيا، إلى أن غيرتا وجهتيهما إلى تركيا، بعد أن عرض عليهما صديق بريطاني مساعدتهما هناك، وما إن وصلا إلى إسطنبول لم تعثرا عليه ومن ثم اختفتا دون أي أنباء عنهما.

طال الوقت ولم تتصل «ماريا» بأهلها كما أوضحت لهم، وعلى الفور أبلغت أسرتها السلطات للبحث عنها، كما أن والد «شذى» تحدث إليهم، حسب رواية شقيقتها التي قالت لـ«ديلي ميل»: «لقد أخبرني أنه لا يعرف أين هما، ولم يرهما منذ وقوع الحادث في المطار بجورجيا، مُصرًّا على أنه لم يفعل أي شيء لأختي».

تبلغ «ماريا» من العمر 28 عامًا ووُلدت على الأراضي الأرجنتينية، ومن منطلق ذلك أبلغت السفارة الأرجنتينية فى تركيا أن مواطنتها وزوجتها «شذى» مفقودتان، وكان الرد بأن «الشرطة الإسبانية والضباط الأتراك يبحثون عنهما» حسب «ديلي ميل»، كما أكد المتحدث باسم الحرس المدني في مدينة «ملجا» الإسبانية، منذ أسبوع: «أبلغتنا أم المرأة الإسبانية عن الفتاتين المفقودتين، وأفادتنا بأنهما مختفيتان يوم الثلاثاء».

بعدها أعلنت السلطات التركية وجود الفتاتين في مركز احتجاز تابع لها، بسبب عدم حملهما جوازي سفرهما، على إثر هروبهما من الأب، على أن يتم ترحيلهما إلى إسبانيا بعد مفاوضات بين إسطنبول وسفارة مدريد، حسب المنشور بـ«الحرة».

بينما ذكرت صحيفة «الموندو» الإسبانية، السبت الماضي، أن الفتاتين وصلتا إلى مطار برشلونة متوجهتين إلى مدينة ملجا، وهي المنطقة التي تعيش فيها عائلة «ماريا».

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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