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بالصور.. افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة بدمنهور

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مصراوي Masrawy

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (1)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (1)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (2)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (2)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (3)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (3)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (4)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (4)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (5)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (5)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (6)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (6)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (7)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (7)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (8)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (8)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (9)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (9)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (10)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (10)

افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (11)افتتاح 3 منافذ جديدة للسلع المخفضة (11)

البحيرة – أحمد نصرة:

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، 3 منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار اقتصادية مخفضة، بمناطق سكنيدة وشبرا وأفلاقة بمدينة دمنهور، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار واستغلال التجار والتلاعب في الأسعار.

وشددت المحافظ على ضرورة استمرار ضخ السلع الغذائية بتلك المنافذ، ووصول المنتجات للمواطنين بسعر الجملة بأقل من نظيرتها بالأسواق، ووجهت بضرورة متابعة المعروض من تلك السلع ومراقبة جودتها من خلال مديرتي والصحة.

وتابعت: "إنه جرى عقد بروتوكول مع شركات الإنتاج الزراعي الكبرى والمجازر ومحطات الدواجن والتسمين العاملة بنطاق المحافظة، لتوريد منتجاتها بالأسعار المخفضة وتوزيعها على المنافذ المنشرة بالمدن والقرى".

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