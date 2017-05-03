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بالصور.. ضبط 2 طن لانشون غير صالح للاستهلاك في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (1)ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (1)

ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (2)ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (2)

ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (3)ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (3)

ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (4)ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح ضباط قسم بمديرية أمن محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 2 طن من لحوم اللانشون غير الصالحة للاستخدام الآدمي، داخل مصنع تجهيز وتعبئة اللحوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وأشارت مديرية الأمن، في بيان لها، إلى أن المصنع خالف القانون رقم 10 لسنة 66 الخاص بتنظيم وتداول الأغذية، والقانون رقم 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس.

تحرّر المحضر رقم 1445 لسنة 2017م، جنح الجنوب، والتحفظ على المضبوطات وأُخطرت النيابة العامة لمباشر تحقيقاتها.

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