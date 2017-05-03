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نواب فلبينيون يرفضون تولى مناهضة للتعدين منصب وزيرة البيئة

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نواب فلبينيون يرفضون تولى مناهضة للتعدين منصب وزيرة البيئة نواب فلبينيون يرفضون تولى مناهضة للتعدين منصب وزيرة البيئة

مصراوي Masrawy

برلمان الفلبين

مانيلا (د ب أ)
رفض نواب فلبينيون اليوم الأربعاء تعيين واحدة من المناهضين للتعدين وزيرة للبيئة، مما يمثل انتصارا رئيسيا لاحد أكبر الصناعات في البلاد.

وخلال توليها منصب وزيرة البيئة بشكل مؤقت، خلال الأشهر العشرة الماضية، أغلقت ريجينا لوبيز 23 منجما وأوقفت العمليات في خمسة مناجم وألغت 75 عقدا خاصا بالتعدين بسبب ما يزعم من تدمير مصادر المياه والمزارع.

وتعهدت لوبيز بمواصلة المعركة، على الرغم من هذا الرفض.

وأضافت "سنستمر في المعركة، إنه حق جميع الفلبينيين أن يكون لديهم بيئة نظيفة".

وتابعت "من الخطأ ألا يدافع النواب عن حقوق جميع الفلبينيين، لكن بالأحرى يدافعون عن الشركات الكبرى".

ومازال الرئيس رودريجو دوتيرتي يبحث عن بديل للوبيز، التي أبلت بلاء حسنا خلال توليها المنصب بشكل مؤقت ، طبقا لما ذكره متحدثها، ارنستو آبيلا.

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