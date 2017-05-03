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ضبط جواهرجى وعاطل أثناء بيعهم 10 تماثيل لأجنبي بقصر النيل

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ضبط جواهرجى وعاطل أثناء بيعهم 10 تماثيل لأجنبي بقصر النيل ضبط جواهرجى وعاطل أثناء بيعهم 10 تماثيل لأجنبي بقصر النيل

مصراوي Masrawy

قسم شرطة قصر النيل

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط جواهرجى وعاطل أثناء بيعهم لـ 10 تماثيل مُقلدة لسائح انجليزي باعتبارها قطع فرعونية بمنطقة قصر النيل.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، مفادها تواجد شخصان على مقهى بشارع طلعت حرب ـ دائرة القسم يقومان بعرض تماثيل فرعونية يُشتبه في اثريتها على أحد السائحين الأجانب.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف الجناة بعدة أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة وتم ضبط كل من "خالد.ع"، 51 سنة، جواهرجي، مطلوب التنفيذ عليه في 24 حكم حبس جزئي "شيك، تبديد" بإجمالي حبس 6 سنوات، 10 أشهر، و"محمد.م"، 32 سنة، عاطل، وبحوزتهما 10 تماثيل فرعونية حال تواجدهما على المقهى صحبة "سان.ر"، انجليزي الجنسية، 56 سنة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بأنهما تعرفا على الأخير "الإنجليزي" بمدينة الأقصر، وطلب منهما إحضار قطع فرعونية فنية، فاختمرت في ذهنهما إحضار تلك القطع وإيهامه بأنها أثرية بقصد النصب والاحتيال عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

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