ضبط نيجيريان لاتهامهم بالنصب على موظف والاستيلاء منه على 100 ألف جنيه بالبساتين

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على نيجيريان لاتهامهم بالنصب على موظف والاستيلاء منه على 100 ألف جنيه بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من محمود عاطف، 28 سنة، موظف بأنه حال تواجده بالمملكة العربية السعودية، تعرف على أحد الأشخاص، وهو "محمد يوسف " ولا يعلم باقي بياناته " واتفقا فيما بينهما على الاشتراك في شراء فيلا بنطاق قطاع القاهرة الجديدة بقصد الاستثمار من خلال شخصان من معارفه ( نيجيريان الجنسية ) ، وعقب وصوله إلى القاهرة تقابل مع الشخصان المشار اليهما حيث عرض علية شراء فيلا تحت الإنشاء وادعيا ملكيتها وقام بدفع مبلغ 100الف جنية كمقدم من قيمة الفيلا , وعند مطالبتهما بتقنين الإجراءات ضمانا للمبلغ المدفوع وحرصا على إتمام الاتفاق فقاما بمماطلته وعرض علية الاشتراك معهما في توليد الدولارات من خلال وضع مادة سحرية على أوراق حيازتهما ، فارتاب في امرهما واستشعر تعرضه لواقعة نصب فحضر للإبلاغ.

وبأجراء التحريات تبين صحة الواقعة، و بمجاراة المتهمان عن طريق المبلغ أمكن استدراجهما للتقابل معه أمام محلات كارفور بدائرة القسم بإعداد الأكمنة للازمة أسفرت عن ضبطهما وتبين أنهما كلا من تومى تيمتوبى " نيجيرى الجنسية " ، 42 سنة ، تاجر ،وميكل اولورتيمى " نيجيرى الجنسية " ، 47 سنة ، تاجر ، وضبط بحوزتهما حقيبة بداخلها 6 رزم ورق اسود اللون في حجم العملات النقدية

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على المبلغ والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إلية على النحو السالف ذكره وانهما قاما بتحويل المبلغ المستولى علية لأحد اقاربهما بدولة نيجيريا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.