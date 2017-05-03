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فتح تحقيقات عاجلة في تسريب امتحانات الإعدادي والثانوي

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فتح تحقيقات عاجلة في تسريب امتحانات الإعدادي والثانوي فتح تحقيقات عاجلة في تسريب امتحانات الإعدادي والثانوي

مصراوي Masrawy

المستشار علي رزق

كتب- عمرو علي:
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل فيما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية المختلفة حول تسريب امتحان اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني، من الصف الأول الثانوي، التابع لإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، على أحد صفحات (الفيس بوك)، وتحمل اسم ''شاومينج بيغشش ثانوية عامة، " وكذلك تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بإدارة الخانكة التعليمية، وامتحان الجبر للصف الأول الإعدادي بمحافظة الفيوم.
وأمر رئيس الهيئة بسرعة البت في المسئوليات التأديبية، وتوقيع عقوبات مشددة على من يثبت تورطه في ذلك الأمر.

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