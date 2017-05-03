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هل وجود النمل في المنزل سببه سحر أو حسد؟

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هل وجود النمل في المنزل سببه سحر أو حسد؟ هل وجود النمل في المنزل سببه سحر أو حسد؟

قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن وجود النمل في المنزل لا علاقة له بالسحر أو الحسد.
 
وأكدت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن النمل عالم خلقه الله -عز وجل-، وورد ذكره في قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (سورة النمل الآية: 18)، موضحة أن من حكمة الله -عز وجل- أن جعل توازنًا بين مخلوقاته هو سبب وجود هذه المخلوقات.
 
ونصحت أستاذ الفقه، من غلب على ظنه أن وجود النمل سببه الحسد أو السحر فعليه التحصن بالأذكار وقراءة القرآن داخل المنزل، وخاصة سورة البقرة.
 
المصدر : صدى البلد

 

 

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